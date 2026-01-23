Sinop'ta Emekli Sayısı Çalışanları Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sinop'ta Emekli Sayısı Çalışanları Geçti

Sinop\'ta Emekli Sayısı Çalışanları Geçti
23.01.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta her 100 çalışana 117 emekli düşerken, Samsun, Amasya ve Ordu'da bu oran daha düşük.

SAMSUN (İHA) – Türkiye'nin en mutlu şehirlerinin başında gelen Sinop'ta her 100 aktif sigortalı çalışan başına 117 emekli düşüyor. Kentte 56 bin 780 sigortalı çalışan bulunurken, 66 bin 189 emekli yer alıyor. Samsun, Amasya ve Ordu'da ise emekli sayısı, çalışan sayısına yakın seyrediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025 Ekim ayı verilerine göre 226 bin 957 nüfuslu Sinop'ta toplam 56 bin 780 sigortalı çalışan, 66 bin 189 emekli bulunuyor. Türkiye genelinde 81 il arasında Sinop haricinde emekli sayısının çalışan sayısından fazla olduğu 4 il yer alıyor. Verilere göre Sinop'ta her bir çalışan başına yaklaşık 1,17 emekli düşüyor. Başka bir ifadeyle her 100 çalışana yaklaşık 117 emekli denk geliyor.

Öte yandan Orta Karadeniz'de bulunan illerden Samsun'da 376 bin 796 çalışan ve 321 bin 222 emekli bulunurken, bu rakam her 100 çalışana yaklaşık 85 emekli düştüğünü gösteriyor. Amasya'da 89 bin 376 çalışana karşılık 85 bin 369 emekli yer alırken, her 100 çalışana yaklaşık 96 emekli düşüyor. Ordu'da ise 189 bin 135 çalışana karşılık 170 bin 558 emekli bulunuyor ve her 100 çalışana yaklaşık 90 emekli denk geliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Amasya, Samsun, Sinop, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Emekli Sayısı Çalışanları Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:37:04. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Emekli Sayısı Çalışanları Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.