Sinop'ta Emekliler Enflasyona Tepkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sinop'ta Emekliler Enflasyona Tepkili

03.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta emekliler, düşük enflasyon rakamlarını eleştirerek yaşam standartlarının düştüğünü belirtti.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Türkiye'nin en "yaşlı" ili Sinop'ta emekliler enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Emekli Mustafa Yener, haziran ayı öncesinde aylık enflasyonun yine düşük çıkacağını ifade ederek, "Emekliye fazla ücret vermemek için yapıyorlar bunu" dedi.

TÜİK, aylık enflasyonu Aralık 2025'te yüzde 0,89, Ocak 2026'da ise 4,84 olarak hesapladı. Memur maaşları ve emekli aylıkları, 2025'in ikinci 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınarak artırıldı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli Mustafa Yener, enflasyon oranlarına ilişkin şunları söyledi:

"Bu hükümetin talimatı. 6'ncı aya iki ay kala 0,50'ye, 0,20'ye yine düşer. Emekliye fazla ücret vermemek için yapıyorlar bunu. İnsanlar neden mağdur ediliyor bilmiyoruz. Yemekten mi paraları yetmiyor, dağıtmaktan mı yetmiyor, bilmiyoruz. Benim emekliyim. 1996 yılında emekli oldum. 22 bin lira maaş alıyordum, daha yeni 27 bin lira oldu. Nasıl yetecek? 15 bin lira kira veriyorum, nasıl olacak? Bu emekli sokaklarda boşuna bağırmıyor, emekliyi destekleyenler de boşuna bağırmıyor."

Murat Sezer adlı kent sakini de şunları kaydetti:

"Hükümetimiz küresel sermayenin etkisi altında hareket etmektedir. Küresel sermaye, emperyalist güçlerle birlikte hepsini topladığımızda, bunların mazlum uluslara, emekçilere ve küçük esnafa herhangi bir katkı yapabilecek pozisyonları olmaz. İşçiden, emekliden yana olmayan politikalardan bize bir fayda gelmeyeceğini bilmemiz gerekir. Biz emekli olduğumuzda asgari ücretin 1,5 katını alıyorduk. Şimdi asgari ücretin altında bir maaş alıyoruz."

"Çalışmak zorundayım, yoksa evimi geçindiremem"

Kaya Baş da aralıkta düşük çıkan enflasyonun bu ay yüksek çıkmasına ilişkin, "Emekli maaşlarını düşük vermek için bunu yapıyorlar. Hükümetin her zaman yaptığı politika. Gerçekten halkın alım gücüne baktığımız zaman, alım gücü yok. Geçen sene ramazanda patronumuz 2 bin lira yardım ediyordu, 4 kilogram et alıyorduk, bu sene 2 kilogram et alabiliyoruz. Afrika ülkelerine dönebiliriz herhalde. O hale geldik. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmeli. Çünkü emekliler artık ikinci bir iş yapmadan duramıyor. Ben şu anda ikinci işi yapıyorum. Emekli maaşını 27 bin lira alıyorum şu anda. Çalışmak zorundayım, yoksa evimi geçindiremem. Kira vermediğim halde geçinemiyorum."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Emekliler Enflasyona Tepkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla “Beni affedin“ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla "Beni affedin" yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:28:00. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Emekliler Enflasyona Tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.