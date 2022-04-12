Sinop'ta hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

12.04.2022 10:53
Sinop'ta hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Sinop'ta, düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sinop'ta, düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu ile evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Jandarma, Erfelek, Enerji, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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