Sinop'ta Kalkan Balığı 2 Bin Lira

04.02.2026 13:01
Sinop'ta balıkçı Çetin Yaşar, kalkan balığının kilogramını 2 bin liradan satıyor; bu fiyatlar zorlayıcı.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinoplu balıkçı Çetin Yaşar, kalkan balığının kilogramını 2 bin liradan satışa sundu. Balıkçı Yaşar, "Parası olana iyi ama pahalı bir balık. Parası olan alır ama gariban alamaz. Gariban soğan ekmeğe, zeytin ekmeğe devam" dedi.

Sinop açıklarında avlanan 4-5 kiloluk kalkan balıkları, kilogramı 2 bin liradan satışa sunuldu. Balıkçı Çetin Yaşar, kalkan balığının genellikle lokantalar tarafından alındığını belirtirken, vatandaşlar ise fiyatların alım güçlerini aştığını ifade etti.

Sinoplu balıkçı Çetin Yaşar, "Kalkan balığımız 5 kilogram. Akliman'da yakalandı. Bunun kilogramı 2 bin lira. Parası olana iyi ama pahalı bir balık. Parası olan alır ama gariban alamaz. Gariban soğan ekmeğe, zeytin ekmeğe devam. Bu balığı daha çok lokantalar alıyor. Parası olmayan yalanıp durur" diye konuştu.

Balıkçı tezgahına gelen Ramazan Keskin de, "Herkes alamaz. Parası olan alır. Fakirin malı hamsi" dedi.

Balıkçı tezgahına gelen Turgut Öztürk ise, "Alamayız. Fakir alamaz, zengin alır. Fakirin yiyeceği anca hamsi. 20 bin lira maaşla ne alabilirsin ki? 20 bin liraya insan nasıl geçinsin? Milletvekili 500 bin lira alıyor 'geçinemiyorum' diyor ifadelerini kullandı. "

Kaynak: ANKA

