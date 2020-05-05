Sinop'ta karantina süresi dolan 237 kişi, evlerine uğurlandı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Almanya'dan uçakla Samsun 'a, buradan da kara yoluyla Sinop 'a getirilerek, Mahmut Kefevi Kız Yurdu'na yerleştirilen 237 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. 237 kişi, otobüslerle bugün memleketlerine uğurlandı.

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