Sinop'ta kış günü deniz keyfi - Son Dakika
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Sinop'ta kış günü deniz keyfi

6 saat önce

Sinop'ta bir vatandaş kış günü soğuğa aldırış etmeden denize girdi.

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Sinop'ta bir vatandaş kış günü soğuğa aldırış etmeden denize girdi. Ankara'da ikamet eden Sercan İncedayı'nın memleketi Sinop'ta kış ortasında buz gibi denize girmesi herkesi şaşırttı.

Ankara'dan memleketi Sinop'a gezmeye gelen 30 yaşındaki Sercan İncedayı, kış ortasında 10 derece olan denize girdi. Yaz mevsiminde onlarca kişinin akın ettiği plajda kış ayında denize giren vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. "Yazın denize giremedik, kısmet bugüneymiş" diyen Sercan İncedayı, "Sinopluyum ama Ankara'da yaşıyorum. Her zaman Sinop'ta olmadığım için denize girme imkanım pek olmuyordu. Ben de fırsatını bulunca kış ayı da olsa denize girmeyi düşündüm. Soğuk ama güzel. Tavsiye ederim girmek isteyen varsa tabii biraz cesaretli olmak gerekiyor. Şu an kendimi çok dinç hissediyorum. Soğuk su insanı güzel bir şekilde şokluyor" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Usta/(İHA)

Ankara, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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