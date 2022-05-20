Sinop'ta park halindeki araçtan altın çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta park halindeki araçtan altın çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

20.05.2022 10:03
Sinop'ta park halindeki araçtan altın çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Sinop'ta, park halindeki araçtan altın çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta, park halindeki araçtan altın çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi Gelincik Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan 23,5 gram altının çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince kimliği belirlenen zanlı, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin adresindeki aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen altın ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta park halindeki araçtan altın çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika


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