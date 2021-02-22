Sinop'ta sakatat satışları patladı - Son Dakika

Sinop'ta soğuk hava ve pandemi sakatata talebi artırdı.

Sinop'ta havaların soğuması ile birlikte kış aylarının vazgeçilmezi olan sakatata talep arttı. Talep nedeniyle kasaplar sakatat bulmakta zorluk çektiklerini belirtti.

Sinopluların vazgeçilmezleri arasında olan sakatat satışları yaz aylarına oranla büyük yükseliş gösterdi. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklara iyi geldiği düşünülen sakatatın yok sattığı, vatandaşların korona virüse yakalanma korkusuyla bağışıklık sistemini güçlendirmek için sakatata yöneldiği bildirildi.

İlde tersane mevkiinde faaliyette bulunan Erfelek kasap işletmecisi Kemal Top kış aylarında sakatata talebin artmasının nedeninin insan vücuduna faydası olduğunu belirterek, "Son günlerde hem pandemiden hem de havaların birden soğuması nedeniyle sakatat satışları artı. Çünkü soğuğa en büyük direnci gösteren sakatat. Bütün hepsinin ayrı ayrı lezzetleri insan vücuduna ayrı ayrı faydaları var. Mesela kelle eti dediğimiz lifli yiyecekler arasına girer. Karaciğer yine aynı şekilde. İnsandaki kansızlığa birebir. Pandemi dünyayı etkiledi. Bizi de etkiledi. En çok talep gören sakatat ciğer ve paça. Hatta kasaplarda mezbaneler de artık hayvanın bacaklarını kapma yarışı başladı. Bütün kasaplar kendi kestikleri hayvanın bacaklarını almak için sırada bekliyor mezbahanede. Çoktan beri mezbanede ayak alamıyoruz. Kelle paça ve ayak paça yapmak için alıyorlar. Ciğere de talep çok fazla. Bağışıklığı yükseltmek için ve kan yapması için ciğer tüketiyorlar " dedi

Öte yandan, sakatat satışları artarken et satışları da yüzde 50 oranında düşüş yaşandığı bildirildi. - SİNOP