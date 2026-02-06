Sinop\'ta Toprak Kayması: Ulaşım Durduruldu

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Erikli köyü grup yolunda meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşım geçici olarak durduruldu.

Bölgede etkili olan yağışların ardından yol güzergahında yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları ile devrilen ağaçların yolu kapadı. Heyelan nedeniyle yolun güvenli geçişe elverişli olmadığı tespit edilirken, ulaşım tedbir amaçlı olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılmasına kadar sürücülerin alternatif güzergah olarak Çangal yolunu kullanmalarının uygun olacağını bildirdi. Ekiplerin bölgede gerekli inceleme ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü, yol güvenliğinin sağlanmasının ardından güzergahın yeniden trafiğe açılacağı ifade edildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından uyarılara dikkat etmeleri ve kapalı yol güzergahını kullanmamaları istendi. - SİNOP