"Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü" - Son Dakika

"Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü"

12.05.2021 21:32

"Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü" Vaka sayılarının yüz binde 445,35'ten 167,34'e gerileyerek hızlı bir azalış gösterdiği Sinop'ta yoğun bakım doluluğu da düşmeye başladı.

" Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü"

SİNOP - Vaka sayılarının yüz binde 445,35'ten 167,34'e gerileyerek hızlı bir azalış gösterdiği Sinop'ta yoğun bakım doluluğu da düşmeye başladı. Doluluk ilk aşamada yüzde 20 düşerken, tablolar devamının da habercisi oldu. Düşüşler en çok sağlık çalışanlarını sevindirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 Nisan'da yaptığı açıklamada Sinop, yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerinde olduğu 5 il arasında gösterilmişti. Aradan geçen zamanda alınan tedbirler galip geldi. En yaşlı nüfusa sahip olan Sinop, aşılamada verilen öncelikle birlikte nüfusuna oranla en çok aşı yapılan iller arasında 4. sırada yer aldı. Kentte yaşlı nüfusun yüzde 83'ü aşılandı.

17- 23 Nisan tablosunda kent ulaştığı en yüksek seviye olan yüz binde 445,35'i görmüştü. 24-30 Nisan tablosunda ise bir önceki haftaya göre yüzde 231,91 oranında düşüş yaşandı. Yüz binde 213,43 vaka oranıyla Sinop vaka sayılarının en çok azaldığı 9. il olduğu görüldü. Yaşanan azalma bu hafta da devam etti. 1-7 Mayıs tablosunda vaka oranı 167,34'e geriledi.

Tam kapanma süreci yoğun bakım doluluğuna henüz tam olarak yansımasa bile bu tedbirler yoğun bakım doluluğunu yüzde 20 düşürmeye yetti. Vaka sayılarındaki azalma, ilerleyen haftalarda da yoğun bakımdaki düşüşün devam edeceğine olan inancı artırdı. En çok sağlık çalışanlarını bu düşüşe sevindi.

Düşüşün artarak devam edeceğine inandığını belirten Sinop Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yalçın Atlı, "Sağlık Bakanımızın açıkladığı süreçte yüzde 80'in üzerinde bir, yoğun bakım doluluk oranımız vardı ama biz yaşlı bir nüfusuz. Bizim pandemi olsa da olmasa da zaten yoğun bakım doluluklarımız yüksek seyretmekte. Ama şu anda bakanımızın söylediği süreçten bugüne kadar gelinen süreçte yüzde 20'lik bir düşüş oldu. Şu anda yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 60'lar civarında. Vaka sayılarının düşüşünün yoğun bakıma yansıması veya servise yansıması biraz daha zaman alacaktır. Bir iki hafta içerisinde yoğun bakım seviyelerimizi eğer bir dikkat etmeye devam edersek, aşılamamız olmaya devam ederse düşeceğine çok daha azalacağına inanıyorum" dedi.

Yoğun bakım oranları yüksek seyretse dahi Sinop'un bunu karşılayabilecek fizik şartları ve dinamik imkanları bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Yalçın Atlı, "Biz pandemiye dinamik bir şekilde yoğun bakım yatakları ayırıyoruz. Bizim yoğun bakımlarımızın yataklarımızın kapasitesi, fiziki şartları çok mükemmel, en son donanım halinde oluşturulmuş yoğun bakımlar. Her hastaya ayrı izole oda oda yapıldığı için çok rahat. Biz dinamik bir şekilde, pandeminin gidişatına göre, vaka sayılarının gidişatına göre yoğun bakım yatak sayılarını azaltabiliyoruz da, anında artırabiliyoruz da. Temiz yoğun bakımlara da kaydırabiliyoruz" diye konuştu.

Vaka sayıları ve yoğun bakım doluluklarındaki düşüşün en çok sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini belirten Yalçın Atlı, "Vaka sayıları düştükçe sağlık çalışanları çok mutlu oluyor. Çünkü onlarda bir yıldan uzun zamandır pandemiyle mücadele içerisindeler. Ailelerinden uzak kaldılar. Sürekli sahada dinamik bir şekilde çalışıyorlar. Vaka sayıları düştükçe bizler sağlık çalışanı olarak gerçekten çok çok mutlu oluyoruz. Çok seviniyoruz. Vatandaşlarımıza halkımıza buradan tekrar tekrar sağlık çalışanları adına da seslenmek istiyorum. Muhakkak tedbirlere kurallara riayet etsinler. Bireysel anlamda daha titiz, daha sağlıklı, daha hassas bu konuda davransınlar" şeklinde konuştu.

Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü
Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü
Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü
Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü

Fahrettin Koca, Yalçın Atlı, 23 Nisan, Sinop, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü' - Son Dakika


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