Jandarma ve AFAD ekiplerince karadan yapılan arama çalışmalarına Deniz Polisi de denizde arama yapılarak destek veriyor.

Kaynak: AA

Metin Yaşar, Kastamonu, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta 16 gündür haber alınmayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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