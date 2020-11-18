Sinop Valisi Karaömeroğlu'na AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi - Son Dakika

Sinop Valisi Karaömeroğlu'na AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi

18.11.2020 16:45
Sinop Valisi Karaömeroğlu'na AA'nın

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

Sansar, ziyarette Vali Karaömeroğlu'na AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın 100 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olduğunu vurgulayan Sansar, Karaömeroğlu'na AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" ve "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitaplarını takdim etti.

Vali Karaömeroğlu ise AA'yı yakından takip ettiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş da Karaömeroğlu'na çeşitli hediyeler takdim edip kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop Valisi Karaömeroğlu'na AA'nın 'Türkiye ve Dünyada 100 Yıl' kitabı takdim edildi - Son Dakika


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