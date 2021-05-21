Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, sete giderken Nişantaşı trafiğinde görüntülendi. Araç kullanırken bir yandan bir şeyler atıştıran Avşar, yanına gelen muhabirlerle sohbet etti. Masumiyet dizisinin yayından kalkacağı haberlerini doğrulayan ünlü oyuncu, "Biraz pahalı bir yapımdı. Güzel bir dijital film gibi oldu. 13 bölüm kısa ve güzeldi" diye konuştu.

"ÇİN AŞISI OLUNCA GÖZLERİM ÇEKİLDİ"

Avşar, Uçankuş'a yaptığı açıklamada birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz" diyerek espri yaptı.