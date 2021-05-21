Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum - Son Dakika

Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum

21.05.2021 09:50

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde rol alan 57 yaşındaki Hülya Avşar, önceki gün dizi setine giderken aracından basın mensuplarına görüntülendi. Sinovac aşısı yaptırdığını belirten Avşar, "Çin aşısı olunca gözlerim çekildi" diye espri yaptı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisinde başrol oynayan Hülya Avşar, sete giderken Nişantaşı trafiğinde görüntülendi. Araç kullanırken bir yandan bir şeyler atıştıran Avşar, yanına gelen muhabirlerle sohbet etti. Masumiyet dizisinin yayından kalkacağı haberlerini doğrulayan ünlü oyuncu, "Biraz pahalı bir yapımdı. Güzel bir dijital film gibi oldu. 13 bölüm kısa ve güzeldi" diye konuştu.

"ÇİN AŞISI OLUNCA GÖZLERİM ÇEKİLDİ"

Avşar, Uçankuş'a yaptığı açıklamada birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz" diyerek espri yaptı.

Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum

Çin Halk Cumhuriyeti, Hülya Avşar, Nişantaşı, Masumiyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum - Son Dakika Magazin


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