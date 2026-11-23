Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Kasım’da yayımladığı Kasım 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi’ne göre, ev, dükkân ve arsa gibi gayrimenkulleri yatırım aracı olarak tercih edenlerin oranı ekimde yüzde 35,6 iken kasımda yüzde 36,5’e yükseldi. Aynı dönemde altını tercih edenlerin oranı yüzde 43,3’ten yüzde 41,8’e geriledi. Böylece iki yatırım aracı arasındaki fark 7,7 puandan 5,3 puana inerek bir ayda 2,4 puan daraldı. Yılın başında yüzde 31,2 olan gayrimenkul yatırım tercihi kasımda 5,3 puan daha yüksek seviyeye ulaştı. Anket, gerçekleşmiş alımları değil, katılımcıların yatırım yapabilecek nakit varlıkları olması durumundaki tercihlerini ölçüyor.

Türkiye’de mülk sahibi olmanın hem birikimleri değerlendirme hem de geleceğe güvence oluşturma düşüncesiyle ilişkilendirildiğini belirten Ahmet Çelik, “Türk halkının gayrimenkule olan ilgisini yalnızca ekonomik getirisiyle açıklamak eksik kalır. İnsanlar ev sahibi olmayı, yıllarca çalışarak elde ettikleri birikimleri değerlendirme ve ailelerine bırakabilecekleri kalıcı bir varlık edinme imkânı olarak da görüyor. Gayrimenkulün kullanım imkânının yanı sıra kira geliri sağlayabilmesi de yatırım tercihlerinde etkili oluyor” dedi.

Gayrimenkule ilgi yükselirken fiyat artış beklentisi geriliyor

TCMB’nin aynı anketine göre, hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin konut fiyat artış beklentisi ocak ayındaki yüzde 39,2’den kasımda yüzde 30,1’e geriledi. Ekim ayında bu oran yüzde 30,36 düzeyindeydi. Öte yandan katılımcıların yüzde 61,4’ü, önümüzdeki 12 ayda konut fiyatlarındaki artış oranının mevcut oranın üzerinde olacağını düşünüyor. Sonuçlar, gayrimenkule yatırım ilgisi güçlenirken konut fiyatlarındaki artış beklentisinin yılın başına göre daha ölçülü hale geldiğini gösteriyor.

Çelik, “Gayrimenkule yatırım yapma isteği ile bu isteği hayata geçirebilmek aynı şey değil. Bugün konut almak isteyen pek çok kişi için yeterli peşinatı biriktirmek ve kredi taksitlerini karşılamak kolay değil. Bu nedenle konutun yalnızca yatırım değeri değil, ulaşılabilir ödeme koşulları ve kullanım değeri de daha fazla öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İlk el konut satışları ikinci ele göre daha sınırlı geriledi

TÜİK’in Ekim 2026 konut satış verilerine göre Türkiye genelinde 131 bin 72 konut satıldı. Toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 gerilerken ilk el konut satışları yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 oldu. İkinci el satışlardaki düşüş ise yüzde 28,5 olarak gerçekleşti. İlk el konutların toplam satışlar içindeki payı yaklaşık yüzde 38,2 oldu.

Satışları değerlendiren Çelik, “Ekim ayında hem ilk el hem ikinci el satışlarda düşüş var. Ancak ilk el satışlardaki gerilemenin ikinci ele göre daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Tek bir ayın verisinden kalıcı bir eğilim çıkarmak doğru olmaz. Finansmana erişimin kolaylaşması, satın alma kararını erteleyenlerin yeniden harekete geçmesine yardımcı olabilir” diye konuştu.

Yeni nesil konut alıcısının beklentileri değişiyor

Yeni konut yatırımları planlanırken alıcıların değişen beklentileri de proje geliştirme süreçlerinde etkili oluyor. TÜİK’in 2025 yılı İstatistiklerle Aile araştırmasına göre, Türkiye’de tek kişilik hanelerin oranı 2014 yılında yüzde 13,9 iken 2025 yılında yüzde 20,5’e yükseldi. Tek kişilik hanelerin toplam içindeki payının artması, konutların büyüklüğü ve kullanım özellikleri bakımından farklı ihtiyaçların değerlendirilmesini gerektiriyor.

Çelik, “Bugün ilk evini alacak gençlerin konuttan beklentileriyle çocuklu ailelerin beklentileri oldukça farklı. Tek başına yaşayan veya evden çalışan biri için küçük ama kullanışlı bir konut yeterli olabiliyor. Ulaşım kolaylığı, sosyal alanlar ve günlük ihtiyaçlara yakınlık da satın alma kararını etkileyebiliyor. Çocuklu aileler ise daha geniş yaşam alanlarına ve çocukların vakit geçirebileceği sosyal donatılara öncelik verebiliyor. Konut üreticileri olarak bu farklı ihtiyaçları doğru değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

2027’de finansman kadar yeni konut arzı da belirleyici olacak

Konut piyasasının geleceğinde yalnızca talep değil, yeni konut üretiminin koşulları da önem taşıyor. TÜİK’in 2026 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, yapı ruhsatı verilen daire sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 azaldı. Bu veri, yeni projelerin geliştirilmesi ve ilerleyen yıllardaki konut arzı açısından dikkatle izlenmesi gereken göstergeler arasında yer alıyor.

Ahmet Çelik, 2027’ye ilişkin değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Gayrimenkulün Türk halkının yatırım tercihlerindeki güçlü konumunu koruyacağını düşünüyorum. Ancak sektörün performansını, insanların yatırım yapmak istemesinden çok bu isteklerini hangi koşullarda gerçekleştirebildikleri belirleyecek. Finansman imkânlarındaki olası iyileşmeler satışları destekleyebilir. Üretim tarafında da bugünden alınan yatırım kararları birkaç yıl sonraki konut arzını oluşturuyor. Hane yapısı ve yaşam alışkanlıkları değişirken yeni projelerin bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi gerekiyor. 2027’de hem alıcıların ödeme gücünü hem de yeni konut üretimini yakından izleyeceğiz.”