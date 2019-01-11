Sıra Arkadaşlarına Ahde Vefa

60. Yıl Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği "KARİYER FUARI" ile eski mezunlarla yeni öğrencileri bir araya getiriyor.

İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nin her yıl düzenlendiği Mezun - Öğrenci buluşması kariyer fuarı niteliğini taşımaya başladı. Kariyer Fuarı'nda bu yıl da farklı iş kollarından kırk profesyonel ve okul öğrencileri bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Geleneksel hale gelen etkinliğin bu yıl ki katılımcıları yurtiçi ve yurtdışında kariyer yapmış mesleklerinde söz sahibi mezunlar.Mezunlar Derneği Başkanı Volkan Bağcı, " Kariyer günleri buluşmalarını mezunlar derneği olarak çok önemsiyoruz. Bizler aynı sıralarda okurken ne yazık ki sektörün içinden bire bir temasta bulunabileceğimiz kimse ile iletişime geçemeden bölümlerimizi tercih ettik. Aynı şeyleri kardeşlerimizin yaşamaması, kendilerine en doğru yolu çizebilmeleri için elimizden geldiğince mentörlük yapmaya çalışıyoruz. Kendilerini iyi tanıyıp, en uygun işi seçmeleri bizler için çok önemli." dedi.

Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyesiÇağatay Özçelik," Mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin aktif kalmasını sağlayarak, bu yollardan daha önce geçmiş abileri/ablaları olarak kardeşlerimizin hayatlarına doğru noktadan dokunabilmeyi istiyoruz. Sadece üniversite seçimi noktasında değil, üniversite yaşamını nasıl daha verimli kılabiliriz, nasıl dünya vatandaşı olabiliriz, nasıl daha vizyoner bakış açısı kazanabiliriz gibi soruların yanıtlarını da beraber aramaya çalışıyoruz" dedi.

Okul müdürü Ahmet Muştu ve okul aile birliğinin ev sahipliğin de gerçekleştirilen etkinliğe Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın da katılım gösterdi.Öğrencilerin geleceklerini planlamada önemli bir pusula görevi gören etkinliğe Tıp fakültesi mezunları;Sefer Özgür, Figen Okut, Nurgül Yavuz, İlkim Tastabanoğlu, Bahadır Haytabey, Diş Hekimi İlker Gürsoy, Eczacılık fakültesinden Şükran Barın, Hukuk bölümünü bitiren Başak Baybodur, Esra Anafarta, Esen Dindartürk Kızılca, Sevim Güngör, Makina Mühendisliğinden mezun ; Çağatay Özçelik, Murat Gülerhepsen, Murat Kürşad, Acar Çelik, İktisadi ve İdari Bilimler i tamamlamış ;Önder Kara, Mehmet Atıl Yakın, Volkan Bağcı , Endüstri Mühendisi Elif Sultan Gezici , Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamlayan Nesli Erdoğmuş, Ceren Türker, Cağlar Bağcı , İnşaat Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlamacıları Seçkin Demirel , Celal Özden, Aziz Kutay Yılmaz, Elektrik elektronik mühendisi ; Çağatay Kırmızıay, Muammer Murat Türkay, Cem Okutan Psikolog ; Seda Eroğlu , Mimarlar Ayşegül Okyay, Bilge Gökdoğan , Meltem Çetiner, Zeynep Özçam (şehir ve bölge planlama) , Beyza özer, Gözde Doğutürk, Havacılık Mühendisi Sertaç Yaman, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi eğitimini tamamlayan Orçun Erbayraktar ve Gıda Mühendisleri Pırıl Irmak Yıldırım Furkan Kanatan katıldılar.