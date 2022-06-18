Sıra dışı tasarımlı kafeleriyle ünlü Gazali Caddesi'nin karavan berberi - Son Dakika
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Sıra dışı tasarımlı kafeleriyle ünlü Gazali Caddesi'nin karavan berberi

18.06.2022 14:08

Irak'ın Erbil kentinde otobüs, uçak ve bal peteği gibi sıra dışı tasarımlı kafelerin bulunduğu Gazali Caddesi'ndeki karavan berber, müşterilerine ilginç bir deneyim sunuyor.

Irak'ın Erbil kentinde otobüs, uçak ve bal peteği gibi sıra dışı tasarımlı kafelerin bulunduğu Gazali Caddesi'ndeki karavan berber, müşterilerine ilginç bir deneyim sunuyor.

Erbil'in son yıllarda sıra dışı tasarımlı mekanlarıyla öne çıkan Gazali Caddesi, trafiğe kapalı açık bir alanda sağlı sollu kafe ve restoranları, canlı müzik ve renkli atmosferiyle gençler ve ailelerin geç saatlere kadar zaman geçirdiği yerlerden biri.

Caddenin tasarımıyla dikkat çeken mekanlarından biri de park halindeki, müşterileri kadar fotoğraf çektirmek için gelenlerin de ilgi gösterdiği karavan berber.

Tek kişilik berber salonu

Aynı anda sadece bir kişinin hizmet alabileceği küçüklükteki karavan, bir berber koltuğu, lavabo ve dinlenme alanından oluşuyor.

Saç ve sakal traşının 10 bin Dinar (yaklaşık 6,85 Dolar) olduğu mekan, iç ve dış tasarımıyla herhangi bir berber salonunu aratmıyor.

"Farklı ve daha önceden yapılmayan bir iş olmasını istedik"

Karavan berberin ortaklarından Erbilli Hadi Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılından beri bu sektörde olduğunu söyledi.

Kadir, Gazali Caddesi'nin sıra dışı kafeleri ve müşteri yoğunluğu nedeniyle kendilerinin de 2 yıl önce işlerini buraya taşımaya karar verdiklerini dile getirdi.

"Farklı ve daha önceden yapılmayan bir iş olmasını istedik." diyen Kadir, akıllarına karavan berber fikri geldiğini, bunu hem modern hem de klasik bir tasarımla birleştirdiklerini kaydetti.

Fotoğraf çektirmek için gelenler de var

Kadir, işlerinin iyi olduğunu belirterek, Irak'ın farklı şehirlerinden ve kente ziyarete gelen turistlerden de müşterileri olduğuna dikkati çekti.

İnsanların karavan berbere fotoğraf çekmek için de geldiğini söyleyen Kadir, kimi ziyaretçilerin ise karavan berber fikrinden dolayı kendilerini takdir ettiğini ifade etti.

"İşlerimiz kötüye giderse karavanı başka bir yere taşıyabiliriz"

Kadir, karavanı Gazali Caddesi'ne kurduklarını ancak daha sonra herhangi bir yere de taşıyabileceklerine söyledi, "Eğer işlerimiz kötüye giderse karavanı başka bir yere de taşıyabiliriz." dedi.

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Kaynak: AA

Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıra dışı tasarımlı kafeleriyle ünlü Gazali Caddesi'nin karavan berberi - Son Dakika

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