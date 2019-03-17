Sıradışı Genetik Özelliklere Sahip İnsanlar
1 saat önce
Bazı sıradışı insanlar sıradışı genetik özelliklere sahipler, ama biz onların hiçbirinden haberdar değiliz. Bu videomda sizler için bu özelliklere sahip insanları derledim. Umarım video hoşunuza gider. Keyifli seyirler.
Bazı sıradışı insanlar sıradışı genetik özelliklere sahipler, ama biz onların hiçbirinden haberdar değiliz. Bu videomda sizler için bu özelliklere sahip insanları derledim. Umarım video hoşunuza gider. Keyifli seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:01 Kaynak: Youtube
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