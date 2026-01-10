Türkiye'nin Mazlumlara Desteği vurgulandı - Son Dakika
Türkiye'nin Mazlumlara Desteği vurgulandı

10.01.2026 20:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlara ulaşma gayreti içerisinde olan bir Türkiye'nin varlığını görüyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlara ulaşma gayreti içerisinde olan bir Türkiye'nin varlığını görüyoruz." dedi.

Sırakaya, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, parti olarak kolay zamanlardan geçmediklerini ve sınamalara tabi tutulduklarını söyledi.

Gelmiş oldukları noktada sırtlarını millete dayadıklarını belirten Sırakaya, bugüne kadar milletle aralarına mesafe koyanlardan olmadıklarını ifade etti.

Sırakaya, vatanına, ezanına, milletine, bayrağına sevdalı olan bu millet sayesinde "aşılmaz ve ulaşılmaz" denilen yolları aştıklarını dile getirdi.

Zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Sırakaya, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ve Allah'ın izniyle daha adil ve yaşanılabilir bir dünyayı, 'Dünya beşten büyüktür.' mottosuyla biz inşa edeceğiz. Bugün dünyada bir medeniyet mücadelesi yaşanıyor. Bugün dünyada hak ile batılın mücadelesi var. Dünyanın genel ahvaline baktığımız zaman gözlemleyebiliyorsunuz. Bu mücadelenin içerisinde AK Parti teşkilatları olarak bizler asla maddiyatçı olmayacağız, maneviyatçılığı esas alacağız. Hakkın yanında duracağız, batılı ayaklarımızın altında bileceğiz."

Sırakaya, her zaman doğrunun yanında olacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu azmimizi ve kararlılığımızı en güzel şekilde ifade eden esasında Gazze. Gazze'ye baktığınızda bugün maalesef özellikle Orta Doğu coğrafyasında 70 binden fazla insanın katledildiği bir sürece şahitlik ediyoruz. 70 bin insanın yaklaşık yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Eğer bir yerde kadın ve çocuklar katlediliyorsa bilin ki orada muhakkak soykırım vardır. Bütün bu soykırıma karşı sesini yükselten ülkenin adı Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan."

Milletten aldıkları güç, azim ve kararlılıkla yollarına devam ettiklerine dikkati çeken Sırakaya, düne göre bugün çok güçlü olduklarını söyledi.

Sırakaya, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin getirdiği maddi külfete değinerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 104 milyar dolarlık bir mali külfetin büyük bir kısmının ödemesini gerçekleştirmiş, 455 bininci konutu hak sahiplerine teslim etmiş, enflasyonu bugün geçen seneye göre yüzde 13,5 bir düşüşle yüzde 30 seviyesine getirmiş, büyüme oranlarına baktığımızda son 10 yılda 4,8 büyümesini gerçekleştirmiş, kredi derecelendirme kuruluşları, kredi risk priminde olsun, Türkiye'nin ihracatında olsun, Türkiye'nin ekonomisini 236 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara çıkarma noktasında olsun çok daha iyi konumda olduğumuzu biliyoruz. Nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlara ulaşma gayreti içerisinde olan bir Türkiye'nin varlığını görüyoruz. Bunları yaparken AK Parti'mizin varlığını son derece önemsiyoruz."

Toplantıda, AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.

Sırakaya, daha sonra aynı binada düzenlenen Dış İlişkiler Başkanlığı Akdeniz Bölgesi 3 Kademe Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Sırakaya, Türk dış politikasının olmazsa olmazının adalet ve merhamet olduğunu belirterek, bugün dünyada diplomasinin, barışın, hoşgörünün merkez üssü haline gelmiş bir Türkiye'yi konuştuklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Zafer Sırakaya, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

