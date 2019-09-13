Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da "Türk Film Haftası" heyecanı
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Sırbistan'da "Türk Film Haftası" heyecanı

6 dakika önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 15-20 Eylül'de düzenlenecek Türk Film Haftası'nda 11 film sinemaseverlerle buluşacak.

Sırbistan'da

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 15-20 Eylül'de düzenlenecek Türk Film Haftası'nda 11 film sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Belgrad Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenecek program kapsamında, Belgradlı sinemaseverler, Türk sinemasının önemli yapıtlarını izleme imkanı bulacak.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan, etkinliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısında, belgesel, dram, komedi, korku ve aksiyon filmlerinin yer alacağı Türk Film Haftası'nda, izleyenlere geniş ve zengin bir film seçkisi sunulacağını söyledi.

Akdoğan, "Sırbistan'da Türk dizilerinin ve sinemasının oldukça rağbet gördüğü bir ortamda, hem Doğu'yu hem Batı'yı kendine has bir biçimde sentezlemeyi başarabilen Türk filmleri, en seçkin yapımlarıyla izleyicinin karşısına çıkacak." ifadesini kullandı.

Belgrad Gençlik Merkezi Film Programları Müdürü Dragan Nikolic de Sırbistan'daki televizyon kanallarında yayımlanan Türk dizilerini yakından takip edenlerin, Türk filmlerini de izleme fırsatı bulacak olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Aşk Tesadüfleri Sever" filminin gösterimiyle pazar günü başlayacak Türk Film Haftası kapsamında, "Türk İşi Dondurma", "Organize İşler 2", "Buğday", "Unutursam Fısılda", "Anons", "Ahlat Ağacı", "İşe Yarar Bir Şey", "Genç Pehlivanlar" ve "Sofra Sırları" filmleri de gösterilecek.

Açılışına "Anons" filminin yapımcısı Tarık Tufan'ın konuk olacağı etkinliğin, Ustalara Saygı Kuşağı'nda ise Hülya Koçyiğit'in katılımıyla "Susuz Yaz" filminin gösterimi yapılacak.

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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