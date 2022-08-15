Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu - Son Dakika
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Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

15.08.2022 14:44
Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın Borca bölgesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulunduğu bildirildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın Borca bölgesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulunduğu bildirildi.

Sırbistan medyasında yer alan haberlere göre, başkent yakınlardaki Borca'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulundu.

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada da Borca'da yol yapım çalışmaları sırasında bulunan top mermisinin usulüne uygun şekilde güvenli bir bölgeye taşındığı ve imha edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu - Son Dakika
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