Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada da Borca'da yol yapım çalışmaları sırasında bulunan top mermisinin usulüne uygun şekilde güvenli bir bölgeye taşındığı ve imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Sırbistan, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu - Son Dakika

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