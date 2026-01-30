Sırbistan-Türkiye İlişkileri Gözden Geçirildi

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'yı kabul etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Duric ve Saygılı'nın bir araya geldiği toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Duric ve Saygılı'nın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın da değerlendirdiği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Duric, toplantıların Balkanlar'daki işbirliğinin gelişitirilmesine katkı sunduğunu ve yeni fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelecekteki seyrine ilişkin konuların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanı başta olmak üzere, ortak ilgi alanlarında işbirliği potansiyelleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.