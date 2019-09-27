Son Dakika Haberleri: Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kamerada
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Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kamerada

4 dakika önce

Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kameradaİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda vatandaşların depremden kaçış anları kameralara yansıdı.

Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kamerada

İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda vatandaşların depremden kaçış anları kameralara yansıdı.

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı'nda bulunan vatandaşların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik içinde depremden kaçtığı anlar yer alıyor.

Sirkeci'de vatandaşların depremden kaçış anı kamerada

Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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