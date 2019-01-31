Şirketler Voleybol Ligi Finali 'Voleybol'un Kalbinde'

Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin final maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin final maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin 11. sezonunda üçüncülük ve final maçları İstanbul'un uluslararası tek voleybol salonu olan, 2011 ve 2013 CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'larına ev sahipliği yapan ve voleybolun kalbi sayılan Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek. Final maçlarında uluslararası hakemler Ramazan Çevik ve İlhami Şenyurt düdük çalacak.



Kadınlar Kategorisi Programı



2 Şubat 2019 Cumartesi



Üçüncülük Maçı: 17: 30 Türk Telekom - KMPG



Final Maçı: 19: 00 Yapı Kredi Bankası - Turkcell



Erkekler Kategorisi Programı



3 Şubat 2019 Pazar



Üçüncülük Maçı: 17: 30 Anadolu Sigorta - Borusan Holding



Final Maçı: 19: 00 Ekol Lojistik - Türk Telekom - İSTANBUL

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