Son Dakika Haberleri: Şirketler Voleybol Ligi Finali 'Voleybol'un Kalbinde'

Şirketler Voleybol Ligi Finali 'Voleybol'un Kalbinde'

1 saat önce

Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin final maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şirketler Voleybol Ligi Finali 'Voleybol'un Kalbinde', System.String[]
Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin final maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin 11. sezonunda üçüncülük ve final maçları İstanbul'un uluslararası tek voleybol salonu olan, 2011 ve 2013 CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'larına ev sahipliği yapan ve voleybolun kalbi sayılan Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek. Final maçlarında uluslararası hakemler Ramazan Çevik ve İlhami Şenyurt düdük çalacak.

Kadınlar Kategorisi Programı

2 Şubat 2019 Cumartesi

Üçüncülük Maçı: 17: 30 Türk Telekom - KMPG

Final Maçı: 19: 00 Yapı Kredi Bankası - Turkcell

Erkekler Kategorisi Programı

3 Şubat 2019 Pazar

Üçüncülük Maçı: 17: 30 Anadolu Sigorta - Borusan Holding

Final Maçı: 19: 00 Ekol Lojistik - Türk Telekom - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

İstanbul, Burhan Felek, Fonex, voleybol, Spor
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