Şirketler Voleybol Ligi Finali 'Voleybol'un Kalbinde'
1 saat önce
Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin final maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin final maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin 11. sezonunda üçüncülük ve final maçları İstanbul'un uluslararası tek voleybol salonu olan, 2011 ve 2013 CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'larına ev sahipliği yapan ve voleybolun kalbi sayılan Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek. Final maçlarında uluslararası hakemler Ramazan Çevik ve İlhami Şenyurt düdük çalacak.
Kadınlar Kategorisi Programı
2 Şubat 2019 Cumartesi
Üçüncülük Maçı: 17: 30 Türk Telekom - KMPG
Final Maçı: 19: 00 Yapı Kredi Bankası - Turkcell
Erkekler Kategorisi Programı
3 Şubat 2019 Pazar
Üçüncülük Maçı: 17: 30 Anadolu Sigorta - Borusan Holding
Final Maçı: 19: 00 Ekol Lojistik - Türk Telekom - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:08 Kaynak: İHA
İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri
Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı
Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı