Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Şırnak, Bingöl ve Batman'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında çeşitli sportif aktiviteleri yapıldı.

Şırnak Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdür Müdürlüğü öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, sporun hayatın önemli bir parçası olduğunu göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Hareketliliğin sağlık içir önemine değinen Pehlivan, koronavirüs nedeniyle bunun önemli ölçüde kısıtlandığını, herkesin evinde ve kontrollü sosyal yaşam süreci içerisinde açık alanlarda, kalabalıklar oluşmadan hareket etmesinin sağlanmasının önemli olduğunu aktardı.

Pehlivan, tesislerin belli kurallar dahilinde açık tutulmaya çalışıldığını dile getirerek, bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

Gençleri spora yönlendirdiklerini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu hareketliliğin kontrolü bir şekilde devamlılığını hep beraber sağlamaya çalışıyoruz. Elbette sağlıklı beden, sağlıklı zihin anlamına da geliyor. Gençlerimiz bir yandan kendilerini okullarına eğitim öğretim sürecine yetiştirirken, bir yandan da sporla tanışmaları, bunu hayatın ilerleyen aşamalarında sürdürmeleri, sağlıklarını korumaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda onlara rehberlik edecektir."