Şırnak Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

13.01.2026 18:40
Sazak, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında seçtiği fotoğraflarla dikkat çekti; oylama 31 Ocak'ta sona erecek.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sazak, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Sazak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" karesine oy verdi.

Sazak, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu", "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafına oy verdi.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

