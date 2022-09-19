Şırnak gündem haberleri... Şırnak'ta polis ve jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonları: 37 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. 28 kilo esrar ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12- 18 Eylül tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 28 kilo 542 gram esrar, piyasa değeri 415 bin TL olan gümrük kaçağı kamyon lastiği, 3 bin 65 paket sigara, 215 cep telefonu aksesuarı, 15 elektronik sigara, 4 cep telefonu aksesuarı, 24 kilo nargile tütünü ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.