Şırnak'ta gece yarısı yangın paniği - Son Dakika
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Şırnak'ta gece yarısı yangın paniği

16.08.2022 10:08

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 katlı bir binanın girişinde bulunan paletlerin alev alması paniğe neden oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 10 katlı bir binanın girişinde bulunan paletlerin alev alması paniğe neden oldu. Yangın tüm binaya sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi Silopi Yolu üzerinde 10 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinin önünde bulunan tahta paletler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının iş yerine ve iş yerinin üzerinde bulunan diğer evlere sıçramaması için yoğun bir çaba sarf etti. Yangında iş yeri önünde bulunan bir kamyonet yanma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri köpüklü su ile müdahale etti.

Yangında iş yerinde ve üst katında bulunan üç evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta gece yarısı yangın paniği - Son Dakika

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