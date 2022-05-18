Şırnak'ın İlk Uluslararası Tenis Turnuvası Cudi Cup Başladı - Son Dakika
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Şırnak'ın İlk Uluslararası Tenis Turnuvası Cudi Cup Başladı

18.05.2022 16:43

Şırnak’ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası bugün başladı. Kentin ilk uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 81 sporcu katıldı.

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası bugün başladı. Kentin ilk uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 81 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) koordinasyonuyla, Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla üniversite yerleşkesinde başlayan organizasyon, kentin ilk uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu katıldı. Turnuva 22 Mayıs'a kadar sürecek.

Şırnak'ın İlk Uluslararası Tenis Turnuvası Cudi Cup Başladı
Şırnak'ın İlk Uluslararası Tenis Turnuvası Cudi Cup Başladı
Şırnak'ın İlk Uluslararası Tenis Turnuvası Cudi Cup Başladı
Şırnak'ın İlk Uluslararası Tenis Turnuvası Cudi Cup Başladı

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Şırnak, Rusya, Tenis, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ın İlk Uluslararası Tenis Turnuvası Cudi Cup Başladı - Son Dakika
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