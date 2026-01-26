Şırnak Müdürü \'Yılın Kareleri\' Oylamasında Yer Aldı

Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erhan Tatar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tatar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in Açlığa Mahkum Ettiği Gazzeliler, Yardım Noktasında Yoğunluk Oluşturdu" karesini seçen Tatar, "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" fotoğrafını tercih etti.

Tatar, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can Cana", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Aileden Başlar" ve "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nın "Dolunay Sefası" fotoğraflarını oyladı.

Kareleri seçmekte çok zorlandığını belirten Tatar, her karenin birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Tatar, "Anadolu Ajansı, bir asrı aşkın yayın hayatıyla bizleri hem ülkedeki hem de dünyadaki gelişmelerden anlık olarak haberdar eden nadide bir kuruluşumuzdur. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Emeği geçen Anadolu Ajansı ailesine başarılar diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.