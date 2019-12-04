Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:09 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA,
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