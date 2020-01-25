Şırnak'ta 2019 yılı ihracat şampiyonları ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 2019 yılı ihracat şampiyonları ödüllendirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 2019 yılı ihracat şampiyonları ödüllendirildi

6 saat önce

Şırnak'ta en çok ihracat yapan 25 firmaya ödül verildi.

Şırnak'ta 2019 yılı ihracat şampiyonları ödüllendirildi, System.String[]

Şırnak'ta en çok ihracat yapan 25 firmaya ödül verildi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) Cizre ilçesinde bir otelde düzenlediği programda, Türkiye'nin ihracatının son yıllarda gösterdiği artışa dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Dünyada ihtiyaçlar sonsuz ama kaynaklar kısıtlı.O yüzdendir ki gücü elinde bulunduranlar maalesef hırçınlaşıyorlar.O kıt kaynakların kontrolünü ellerinde bulundurup diğer ülkelere diğer coğrafyalara adeta nefes aldırmama,yaşam hakkı tanımama gibi bir yaklaşım sergileniyor. Bu yaklaşım ekonomik arena ve alanda da kendini fazla hissettiriyor. Dolayısıyla bütüncül bir bakış açısıyla ekonomide var olmak,ulusalar arası arenada, devletler liginde bende varım demek için güçlü olmak zorundayız,güçlü olmak zorundadır."

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, ihracatın ülke kalkınmasındaki önemine değindi.

Birliğe üye 2 bin 765 ihracat firmasının geçen yıl 1 milyar 842 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle dedi:

" Irak, İran Azerbaycan ve Gürcistan'daki sorunlara rağmen biz ihracatımızı artırdık. İhracat yapabilmek için ilk önce üretim yapmak zorundayız. Üretim olmadan ihracat yapma şansımız yok. Yoksa biz al sat ihracatçısı oluruz. Önemli olan bu bölgelerde istihdamın oluşması, burada çarkların çalışması gerekiyor."

Hamza Pehlivan, İhracat, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:04 Kaynak: AA
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