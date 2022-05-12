Şırnak'ta Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi - Son Dakika

Şırnak Valiliği ve İl Müftülüğünce merkez, Silopi ve Cizre ilçelerinde bölge yatılı Kur'an kurslarında 2019, 2020 ve 2021 yıllarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 200 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni yapıldı.

Cizre ilçesinde Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Vali Alil Hamza Pehlivan, törende, merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde hafızlığı tamamlayanların kendi bölgelerini Kur'an nuru ile aydınlattıklarını söyledi.

Bugün alınacak diplomanın sonuç değil başlangıç olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Geçmişte alimler yetiştirmiş, birlik ve beraberliğin merkezi olmuş bu kadim topraklar her ne kadar son 40 yılda bazı şer ve terör odakları bu kardeşliği baltalamaya çalışmış olsa da özüne dönecek, köklerine inecek, o manevi değerleri yeniden yeşertecek. Yakaladığımız güvenlik ve huzur ortamını kalıcı hale getireceğiz ve hep birlikte yarınlara taşıyacağız. İlimizde eğitim alanında da çok büyük ilerlemeler var. Müftülük kapsamında devam eden kurslar da bunun bir parçasıdır. Bir bütün içinde yarınlara güven içinde bakıyoruz."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da Kur'an-ı sevdirecek yeni nesiller yetiştirilmesini diledi.

Kışla, "Rabbim sizleri bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin güzel yarınlarına hizmet etmeyi nasip etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sizin gibi hafızlara hizmetten de ayırmasın inşallah. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. İleride binlerce kişinin merasimini yapmayı nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mantı ise hafızların Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında ömür sürmelerini dileyerek, şöyle konuştu:

"Biz kadın erkek bütün Müslümanlar Kur'an'ı okumakla, öğrenmekle, ezberlemekle ve Kur'an'ın dediği gibi yaşamakla sorumluyuz. Sizlere teşekkür ediyorum bu evlatlarımızın Kur'an'ı Kerim-i öğrenmesi ve ezberlemesi için gayret ettiniz. Şimdi Kur'an'ı yaşamaları için aynı şekilde lütfen destek olun. Çünkü yüce dinimiz İslam üç şey bekler, birincisi Kur'an'ı okumaktır, ikincisi Kur'an'ı anlamaktır, Kur'an'ın bize ne dediğini, Allah'ın bize ne emrettiğin anlama mecburiyetimiz vardır ve üçüncüsü ise Kur'an'ı yaşamaktır. Bu güzel evlatlarımız Kur'an'ı ezberlediler. Şimdi Kur'an'ı anlayıp yaşamanın vakti geldi. Allah onları Kur'an'ın izinden ayırmasın."

Tören yapılan dua ve öğrencilere icazet belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Programa, Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.