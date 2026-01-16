Şırnak'ta Hayvancılıkta Güçlendirme Çabaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Şırnak'ta Hayvancılıkta Güçlendirme Çabaları

Şırnak\'ta Hayvancılıkta Güçlendirme Çabaları
16.01.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Şırnak'ta hayvancılık için 136 milyon lira destekleme ve geniş aşılama çalışmaları yapıldı.

Şırnak'ta hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi amacıyla 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar, hayvan sağlığından üretici desteklerine kadar geniş bir alanda etkisini gösterdi. İl genelinde milyonlarca hayvan aşılanarak salgın riskleri minimize edilirken, yetiştiricilere 136 milyon lirayı aşan destekleme ödemesi yapıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, hayvansal üretimde sürdürülebilirliği esas alan bir yaklaşımla sahaya yansıtıldı. Hayvan sağlığının korunması, kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefler arasında yer aldı. 2025 yılı boyunca il genelinde 161 bin 873 büyükbaş ve 1 milyon 350 bin 611 küçükbaş hayvan aşılanarak hastalıklara karşı koruma sağlandı. Kimliklendirme faaliyetleri kapsamında 21 bin 325 büyükbaş ve 381 bin 270 küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı. Hayvan hareketlerinin kontrolü amacıyla yapılan sevk denetimleriyle yüz binlerce hayvanın nakli mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildi. Gıda güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalarda 942 işletme denetlenirken, 110 numune üzerinde analiz yapıldı. Şırnak genelindeki kesimhanelerde 4 bin 984 hayvanın kesimi gerçekleştirilerek 112 ton kırmızı et üretimi sağlandı. Arıcılık faaliyetlerinin daha sağlıklı planlanabilmesi amacıyla il genelinde 69 bin 635 arılı kovanın kaydı güncellenerek destekleme sistemleriyle entegrasyonu sağlandı. Hayvansal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla 2025 yılı içerisinde Şırnaklı üreticilere toplam 136 milyon 554 bin lira destekleme ödemesi yapıldı. Sağlanan kaynak, özellikle kırsal alanlarda üretimin korunmasına ve ekonomik canlılığa katkı sundu.

Şırnak'ta hayvancılık alanında hayata geçirilen bu çalışmalar, ilin tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin kullanılmasına imkan sağladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta Hayvancılıkta Güçlendirme Çabaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

16:35
Fenerbahçe’den tarihi karar Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:39:08. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Hayvancılıkta Güçlendirme Çabaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.