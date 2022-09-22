Kavgaya karışan Y.D, M.K. ve K.B. 18 yaşından küçük olduğu için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.

??????? Dicle Mahallesi Mehmetçik Ortaokulu bahçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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