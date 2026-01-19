Şırnak'ta Kaçak Mal ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Şırnak'ta Kaçak Mal ve Uyuşturucu Operasyonu

Şırnak\'ta Kaçak Mal ve Uyuşturucu Operasyonu
19.01.2026 17:07
Şırnak'ta yapılan operasyonda gümrük kaçağı ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 tutuklandı.

Şırnak'ta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 12-18 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde operasyonlar düzenledi. 115 şahsa ait olan ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 4 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp, 41 gram metamfetamin, 500 litre kaçak motorin, 68 adet cep telefonu, 24 bin 134 adet bandrolsüz sigara, 133 kilo nargile tütünü, 2 bin 838 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 231 adet oto yedek parça, 1454 adet muhtelif tekstil malzemesi, 2 bin 286 adet muhtelif kozmetik ve süs eşya, 913 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Kaçak malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 34 milyon 222 bin 20 lira olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 109 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından da haklarında arama kaydı bulunan 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

3-sayfa Şırnak'ta Kaçak Mal ve Uyuşturucu Operasyonu

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçak Mal ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
