Son dakika haber... ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK VE ASAYİŞ OPERASYONLARI: 56 GÖZALTI - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 56 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21- 27 Haziran tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 23,08 gram metamfetamin, 8,65 gram esrar, 1,52 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, 16 bin 200 adet tütün sarma kağıdı, 2 bin 600 paket kaçak sigara ve 29 cep kaçak telefonu ele geçirildi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 37'si kaçakçılık, 19'u asayiş suçlarından olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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