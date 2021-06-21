Son dakika haberi: ŞIRNAK'TA KAÇAKÇILIK VE ASAYİŞ OPERASYONLARI: 70 GÖZALTI - Son Dakika

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ŞIRNAK'ta, polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 70 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14-20 Haziran arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 721,74 gram metamfetamin, 112,71 gram eroin, 9,98 gram esrar, 3 sentetik ecza maddesi, hassas terazi, 3 bin 780 paket kaçak sigara, 543 çift spor ayakkabı, 288 cep telefonu aksesuarı, 275 puro, 172 paket elektronik sigara tütünü, 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 46'sı kaçakçılık, 24'ü asayiş suçlarından olmak üzere 70 kişi gözaltına alındı.