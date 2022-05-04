Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler

04.05.2022 17:56

Şırnak'ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette 42 yaşındaki Ömer Kaya ve kuzeni 40 yaşındaki Hüseyin Kaya silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Ekipler çifte cinayetin sebebini araştırıyor.

İdil'in Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı Son dakika haberleri | AFAD, ve Jandarma 4 gün uyumadan arama yaptı Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar

Jandarma, Karalar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Balkondan düşen 4 yaşındaki Nudem kurtarılamadı
17:42 Silahını temizlerken 1.5 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:20 Ekrem İmamoğlu, şampiyonluğu neden gözyaşlarıyla karşıladığını anlattı: 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda!
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
17:07 Gaziantepli patates satıcısının dillere destan aşkı! Kamyon arkasına yazdığı yazı mest etti
16:53 İşte İŞKUR'un 1960 yılında Almanya'ya giden Türk işçilere verdiği harika tavsiyeler! Son maddeye dikkat
16:37 Fotoğraf çektirirken dengesini kaybeden genç adam denize düştü: 12 saattir aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 18:02:02. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement