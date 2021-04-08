Şırnak'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Cizre ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve sağlık ekipleri, Cizre ilçesinde yaptıkları denetimde esnaf ve vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Denetimde, sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının önemi vurgulandı.