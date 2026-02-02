Şırnak'ta Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın yağışların Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde çığ ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.