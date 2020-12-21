Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği - Son Dakika

Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği

21.12.2020 15:35

- Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı lisanslı sporculara spor malzemesi dağıttı.

- Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı lisanslı sporculara spor malzemesi dağıttı.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından voleybol, basketbol, tenis ve futbol branşlarında alınan 300 eşofman, 300 ayakkabı, 300 forma, 300 şort, tişört, 150 basketbol topu, 150 voleybol topu, 50 futbol topu ve 100 adet voleybol dizliği sporculara hediye edildi. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve sporcular katıldı.

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Vali Pehlivan, pandemi nedeniyle spor faaliyetleri ile toplu faaliyetlerin bir kısmının askıya alındığını, bir kısmının da seyircisiz ortamlarda oynandığını söyledi. Vali Ali Hamza Pehlivan, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesindeki faaliyetler de sadeleştirildi. Ama inşallah müşterek gayretle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle alınan tedbirlere uyduğumuzda ve beraberinde de tıp alanında gerek aşı gerek diğer tedavi yöntemleriyle inşallah toplumsal bağışıklığın da sağlanmasıyla en kısa süre içerisinde hayat tekrar normalleşir, bütün alanlarda olduğu gibi spor alanında da spor faaliyetleri eski coşku ve heyecanıyla yapılmaya devam eder" dedi.

4 yılda lisanslı sporcu sayısı 4 kat arttı

Sporculara, spor kulüplerine malzeme dağıtacaklarını kaydeden Vali Pehlivan, "Bunu da dönem dönem yapmaya gayret ediyoruz. Gerek kendi imkanlarımızla, İl Özel İdaremizin imkanlarıyla zaman zaman da sivil toplumun, hayırseverlerimizin destekleriyle bunu yapıyoruz. Bugün de hem valiliğimizin hem de yine hayırseverlerimizin katkılarıyla temin ettiğimizin malzemeleri sizlere teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah, bu destekler bugünlerdeki gibi yarınlarda da olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütün spor faaliyetlerinde il olarak desteğini görüyoruz. Şu anda bütün ilçelerimizde yatırımlarımız söz konusu. Yüzme havuzları yapılıyor, bununla birlikte gençlerimizin faaliyet süreceği semt sahaları yapılıyor, spor organizasyonları yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda Beytüşşebap'ta Kato Dağının eteğinde rafting şampiyonası düzenledik. Onun öncesinde yamaç paraşütü turnuvası düzenledik. Sırada diğer şampiyonalar var. İnşallah yakın zamanda İlimizde tenis alanında ulusal bir turnuva düzenleyeceğiz. İlimizde 30 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bu son iki sene içerisinde 4 bin civarında artış gösterdi. İnşallah bundan sonra da artarak devam edecek. Sporcu sayımız da spor faaliyetlerimiz de artacak ve hep birlikte bunun mutluluğunu, memnuniyetini yaşamaya devam edeceğiz. Geçmişte özellikle de son 4 - 5 sene önce İlimizde yaşananları hepimiz biliyoruz. O sıkıntıların bertaraf edilmesi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, güvenlik güçlerimiz ve diğer bütün kurum ve kuruluşların gayreti ve vatandaşlarımızın işbirliği ile huzur ve güvenlik ortamı, huzur iklimi sağlanmasıyla oluyor. Ben tekrar bu vereceğimiz malzemelerin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek güle güle kullanmanızı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, üzerinde adının yazılı olduğu bir formayı Vali Ali Hamza Pehlivan'a hediye etti.

Tören sonunda sporculara malzeme dağıtıldı.

Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği
Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği
Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği
Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği

Hamza Pehlivan, Beytüşşebap, Şırnak, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şırnak'ta lisanslı sporculara malzeme desteği - Son Dakika Spor


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