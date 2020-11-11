Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Özveren ve Geçitboyu köyleri arasındaki yolda meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı 45 LJ 815 plakalı hafif ticari araç ile İ.A. yönetimindeki 73 M 1714 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 8'i minibüste 4'ü hafif ticari araçta 12 kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 12 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

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