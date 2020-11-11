ŞIRNAK'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 12 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Özveren ve Geçitboyu köyleri arasındaki yolda meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı 45 LJ 815 plakalı hafif ticari araç ile İ.A. yönetimindeki 73 M 1714 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 8'i minibüste 4'ü hafif ticari araçta 12 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'nde götürdü.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika