Şırnak'ta Muayene Kabul İstasyonu hizmete açıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Muayene Kabul İstasyonu törenle hizmete açıldı.

Habur Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıktaki İpekyolu Gümrük Müdürlüğü yanında yaklaşık 1 dönüm arazi üzerinde tamamlanan istasyonun açılışında konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, istasyonun hem bölge için hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

İhracatçı firmalar ve nakliyeciler açısından önemli bir gelişme olduğunu aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"İhracatçılarımızın, firmalarımızın ulaştırma sektöründe olan kardeşlerimizin çeşitli sıkıntıları vardı. Burada bir muayene istasyonun kurulması icap ediyordu. O toplantının hemen akabinde hemen işe koyulmak sureti ile kısa bir sürede pandemi şartları olmasına rağmen bu yapıyı tesis ettik. Yaklaşık bir dönüme yakın alanda üzerine kurulu ve bundan sonra inşallah işlemler burada yapılacak. İhracatçı firmalarımız nakliyecilerimiz hem zamandan tasarruf edecek hem de yakıttan tasarruf edecek."

Pehlivan, söz konusu gelişmenin kentin ticaretine önemli katkılar salayacağını aktararak, "Yaklaşık 500 ile 600 civarında bir istihdam etkileme durumu söz konusudur. Araç olarak da 2 bin ile 2 bin 500 üzeri aracı ilgilendiren bir konu önemli bir rakam. Şunu da biliyoruz. Hafta da 800 ile 1000 Tır un ticareti kapsamında buradan çıkış yapıyor. Dolayısı ile tüm bunları birleştirdiğimizde bu noktanın oluşturması önemli bir getiridir. Silopi ilçemiz başta olmak üzere ilimize ve çevremize önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de istasyonun bugün itibari hizmete başladığını, belgelerin tamamlayan araçların yola çıkacağını belirterek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Birlik ayrıca Silopili sanayicilerin organize sanayi talepleri içinde girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Törene Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin ve iş insanları katıldı.