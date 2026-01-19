Şırnak'ta Öğrencilere Eşofman Projesi - Son Dakika
Şırnak'ta Öğrencilere Eşofman Projesi

Şırnak'ta Öğrencilere Eşofman Projesi
19.01.2026 09:54
Kadınlar, köy çocukları için 2.600 eşofman dikecek. Proje gönüllük temelinde hayata geçirildi.

Şırnak'ta sert geçen kış nedeni ile öğrenciler için eşofmanlar dikilmeye başlandı. Kadınların gönüllü olarak yer aldığı proje gönülleri ısıttı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim ve Çok Amaçlı Toplum Merkezinde çalışan kadınlar Köy Çocukları Üşümesin Projesini hayata geçirdi. Proje Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, bir giyim fabrikası ile yaptığı görüşme sonrası 3 ton kumaş gönderildi. Halk Eğitim ve ÇATOM'da çalışan ve gönüllü olarak bulunan kadınlar köy çocukları için seferberlik ilan ederek yüzlerce eşofman takımı dikti. Hayata geçen projeyle bin 300 öğrenciye, alt üst olmak üzere 2 bin 600 eşofman hediye edilecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazmi Güzel, "Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM ortaklığında güzel bir proje hayata geçiyor. Kaymakamımız Mehmet Furkan Taşkıran'la görüştüğümüzde bizlere kumaş temininde bulunacağını söyledi sağ olsun. Bir özel şirketin sahibiyle görüştü ve bizlere kumaş gönderildi. Beytüşşebaplı kadınlar seferberlik ilan etti. İlçe ve köylerinde okuyan öğrenciler için bin 300 alt üst eşofman takımı yapacaklar. Şimdiye kadar 600 adet yaptık. Sömestır tatili biter bitmez hepsini dağıtacağız. İnşallah bu projemizi ilimizin genelinde devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Elif Ataman isimli bir gönüllü de "Gönüllü olarak buraya geldik. Herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Bütün öğrencilerimize ulaşacağız. Bize bu desteği veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Usta öğretici Neciba Durmuş ise "Halk Eğitim Merkezinde çalışıyorum. Bu proje hepimiz için çok güzel oldu boş vakitlerimizde burada çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için şimdiye kadar 600 adet hazırladık tatil bitsin hepsini tamamlayıp teslim edeceğiz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Öğrencilere Eşofman Projesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta Öğrencilere Eşofman Projesi - Son Dakika
