Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
11.12.2025 10:50  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta boşanma davası için gittiği adliyede tabancayla intihar girişiminde bulunan polis memuru İrfan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şırnak'ta boşanma davası için gittiği adliyede tabancayla intihar girişiminde bulunan polis memuru İrfan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İrfan Yalçın, Salı günü boşanma davası nedeniyle Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. İfade işlemleri sırasında adliye tuvaletine giren Yalçın, burada tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yalçın, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İrfan Yalçın, Güvenlik, 3-sayfa, Şırnak, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ALPER ARS ALPER ARS:
    Sokak ağzı ile haber yapmayı ne zaman bırakacaksınız "Kafasına Sıktı" nasıl bir tabirdir yahu.. 37 5 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Çünkü adalet Femnizimin sopası olmuş. 26 9 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    deger mi be ne sorun varmi bilmeyiz ama bosanirain yoluna bakarsin baska kadin mi yok ebedi cehenneme gitmeye degermiydi 24 3 Yanıtla
  • CANIMINICI CANIMINICI:
    değermi bir kişi için canına kıymaya.karşındaki insan olsa değerli biri olsa zaten seni bu duruma düşürmez ne gerek vardı kendine yazık ettin ona da iyilik ettin 15 2 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Allah rahmet eylesin. 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi Ayçiçek yağlarına su karıştırmışlar! Tam 3 bin 650 bidon ele geçirildi
Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar Katil kampüse böyle girmiş Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette kan donduran detaylar! Katil kampüse böyle girmiş
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı Hemen gözaltına alındı Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı
Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti Seyyanen zam geri çekildi, Maliye Bakanlığı uzmanları kararı protesto etti
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu
Alev alev yanan dev fabrika küle döndü Alev alev yanan dev fabrika küle döndü

12:54
Galatasaray, Hacıosmanoğlu’nu Antalyaspor maçında protesto edecek
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek
11:45
MHP’den “Terörsüz Türkiye“ raporu
MHP'den "Terörsüz Türkiye" raporu
11:31
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı Havalimanında dikkat çeken detay
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay
11:27
Bin çeyrek altına denk geliyor Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
11:17
Ersoy’un ifadesi ortaya çıktı Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş
11:00
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’a mesaj yağıyor Herkes aynı şeyi yazdı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 13:00:18. #7.12#
SON DAKİKA: Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.