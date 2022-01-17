Polis okul okul gezerek öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılıyor - Son Dakika

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, okul okul gezerek, öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Şırnak Valiliği ve Uludere Kaymakamlığının destekleriyle, "Mutlu Patiler Projesi"ni hayata geçirdi.

Ekipler, 3 ayda ziyaret ettikleri ilçedeki 7, köylerdeki 5 okulda ulaştıkları 3 bin 500 öğrenciye doğa ve hayvan haklarını anlattı, yaralı hayvanlar için ilk yardım eğitimi verdi, çocuklarla sokak hayvanlarını besledi.

Çalışmanın yürütüldüğü okullardan biri de Uludere'nin Küçükçay Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu oldu.

"Hayvanlara kötü muamelenin son bulacağına inanıyoruz"

Projede görevli polis memuru Hakan Ayan, AA muhabirine, ziyaretlerde öğrencilere hayvan ve doğa ile ilgili resim çizdirerek, onlara bu konuda bilinç aşıladıklarını söyledi.

Projeyi daha iyi anlatabilmek için gönüllü lise öğrencileriyle tiyatro oyunları da hazırladıklarını anlatan Ayan, "Hayvanlara karşı kötü muamele, olumsuz düşünce ve ön yargıların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 3 bin 500 öğrenciye dokunmuş olduk." dedi.

"Hayvanlara kötü muamelenin bu tür projelerle son bulacağına inanıyoruz." diyen Ayan, bunun da eğitimle olacağını düşündüklerini belirtti.

Ayan, zaman zaman basında hayvanlara yönelik kötü muameleye ilişkin haberlerin yer aldığına işaret ederek, bu projeyle hayvanlara daha iyi bakılmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

Hayvanların da duyguları olduğunu, acıktıklarını, susadıklarını, onlarla empati kurulması gerektiğini öğrencilere anlattıklarını dile getiren Ayan, "Hayvanlara karşı bilincin gelişeceğini inanıyoruz. Bunu sadece kedi, köpek sevdirmek olarak düşünmemek lazım. Hayvanlara, ağaçlara, böceklere, canlı ve cansız her şeye yani bir taşa bile saygı göstermeleri gerektiğini anlatıyoruz. Hayvanlara kötü muamelenin bu tür projelerle son bulacağına inanıyoruz. Bu bilinci çocuklar başta olmak üzere tüm topluma aşılamak istiyoruz." diye konuştu.

"Hayvanlara iyi davranmamız gerekiyor"

Öğrencilerden Tekoşin Ürper de projeye, tiyatro ekibinde yer alarak destek verdiğini, yazdıkları senaryonun başarılı olması halinde elde edilecek gelirle hayvanlara barınak yaptırmak ve mama desteği sunmak istediğini söyledi.

Ferhat Kabul de eğitimleri çok yararlı bulduğunu belirterek, "Son zamanlarda görüyoruz, hayvanlara kötü muamele yapılıyor, hayvanlar da insanlara saldırıyor. Bu eğitim çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Özlem Üren ise polis ekiplerinin verdiği eğitimle hayvan hakları ve ilk yardım gibi birçok konuda bilinçlendiklerini aktararak, "Hayvanlara iyi davranmamız gerekiyor. Onlar bizim en iyi dostumuz. Hayvanları sevmeliyiz." dedi.