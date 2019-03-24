Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören

Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören

45 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yavuz Uygur için tören düzenlendi.

Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yavuz Uygur için tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Yavuz Uygur'un naaşı katafalka konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Uygur'un cenazesi, törenin ardından memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da katıldı.

Silopi ilçesinde, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri aracın çevre yolunda devrilmesi sonucu 1 asker şehit olmuş, 20 asker yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:01 Kaynak: AA

Uygur, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:46:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]