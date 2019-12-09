Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi - Son Dakika

Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi

6 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) için tören yapıldı.

Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) için tören yapıldı.


Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Çevik ve Sayar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Törenin ardından helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen şehit Çevik'in naaşı uçakla İstanbul'a, şehit Sayar'ın naaşı ise Samsun'a uğurlandı.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.


Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü
Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta şehit askerler için tören düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]