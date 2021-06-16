Şırnak'ta "Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Erdal Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın isminin verildiği kütüphanenin törenle açılışı gerçekleştirildi.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehri Nuh Ortaokulu'nda şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın isminin verildiği kütüphanenin açılışında şehitler için dua edildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende, 1 Ekim 2017'de Şırnak-Cizre yolunun güvenliğini sağladığı sırada şehit olan Erdal'ın adını ve hatırasını yaşatmak için kurulan kütüphanenin açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini belirtti. Vali Pehlivan, şöyle dedi:

"Bugün Cizre-Şırnak yolunda güvenlik içerisinde seyahat edebiliyorsak, oradaki tüneller, viyadükler tamamlanabildiyse, devletimiz yatırımı hayata geçirebildiyse, vatan, birlik ve beraberliğimiz, şanlı bayrağımız, devletimizin ve milletimizin güçlü geleceği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz sayesindedir. Allah'ın izni, yardımı ve kahramanlarımızın gayretiyle bugün hem ilimizde hem bölgemizde hem de ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyoruz."

Şehitleri gönüllerde ve zihinlerde yaşattıklarını belirten Pehlivan, şehidin isminin hep yaşayacağını kaydetti.

Şehitten bayrağı devralan arkadaşlarının da şanlı bayrağı asla yere düşürmeyeceğini ve bu uğurda mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini aktaran Pehlivan, "Allah, şehit kardeşimize ve bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bizleri de onların hatıralarına layık olmayı nasip eylesin. İnşallah onların hatıralarına layık olabiliriz. Tekrar teşekkür ediyor ve kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Şehidin eşi Emine Erdal ise kütüphanenin oluşturulmasında, kitapların ve diğer kütüphane malzemelerinin temin edilmesinde desteklerini esirgemeyen ve emek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Meteler Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Ars, şehidin silah arkadaşları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.