Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

16.05.2022 14:05
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 29,33 gram metamfetamin, 2,39 gram eroin, 1,72 gram esrar, gümrük kaçağı 8 bin 338 paket sigara, 50 puro, 22 cep telefonu, 5 cep telefonu aksesuarı, 2 oyun konsolu ile 539 litre alkol ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 16'sı asayiş, 10'u kaçakçılık ve 3'ü resmi belge sahtecilik olmak üzere 29 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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